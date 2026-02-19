Из-за отключения электричества в Новороссийске произошел сбой в подаче отопления

Более десяти объектов тепловой инфраструктуры, включая тепловые пункты и котельные, временно прекратили работу в Новороссийске из-за аварийного отключения электричества. Сейчас котельные уже запущены, но, как сообщили в пресс-службе АО «АТЭК», оборудованию требуется время для набора температурных показателей.

В связи с отключением энергоснабжения в Новороссийске на время остановились котельные на Набережной, 35, Видова, 67 и в микрорайоне №7, котельная «Южная» и ряд ЦТП. В настоящее время подача электричества восстановлена, котельные и тепловые пункты работают в штатном режиме.

В новороссийском филиале «АТЭК» подчеркнули, что специалисты проводят набор температурных параметров в системе теплоснабжения.

За день 19 февраля в городе-герое произошло три аварийных отключения электричества, о чем оповещали в муниципальном центре управления. Из-за сбоев на сетях без света остались не только котельные, но и жилые дома в центре, Приморском и Южном районах.

