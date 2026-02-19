США откроют портал свободы

Власти США разрабатывают сервис для борьбы с блокировками интернета в других странах. Прежде всего, речь о Европейском союзе, пишет Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне. По их информации, американский Государственный департамент хочет запустить онлайн-портал с названием freedom.gov, то есть буквально «свобода». У сайта будет встроенная функция VPN, уточняют собеседники агентства. Решение властей США связано с тенденцией к усилению интернет-цензуры в странах Европы, включая планы ограничить доступ к соцсетям для несовершеннолетних.

Однако сама концепция сайта freedom.gov довольно сомнительна, особенно в сравнении со стандартными сервисами VPN, так считает главный редактор портала Vilianov.com Сергей Вильянов: «Преимуществ совершенно никаких нет. Это костыль, который не совсем понятно, как будет функционировать. Но такие истории были. Помню, были сайты, где можно было вводить какой-нибудь веб-адрес, он открывался. Но в целом это, конечно, абсолютно непрактичная история.

У портала freedom домен принадлежит правительству США, в этом есть элемент дополнительной защиты от блокировок. Потому что чтобы забанить в своей сети ресурс Соединенных Штатов Америки, нужно обладать невероятными амбициями. Но пользы от этого не будет: это банально неудобно.

Многие сервисы просто не будут полноценно работать. Любая эмуляция очень сильно портит работу сервисов».

Брюссель уже несколько лет ведет споры с Apple, Google и другими американскими компаниями, напоминает независимый IT-эксперт Александр Исавнин. По его мнению, запуск портала freedom.gov — это скорее элемент дополнительного давления на европейские регуляторы: «Они декларативно сказали, что им не очень нравится, как Европа подходит к ограничениям контента для граждан. Какое-то время назад Илон Маск высказывался насчет цензуры в Испании, с другой стороны, французские власти, которые в свое время задерживали Павла Дурова, вызвали Илона Маска на ковер.

Скорее всего, это какой-то элемент переговоров. Тот же Госдеп США имеет в своей структуре специальный фонд, который уже занимается VPN для обхода цензуры в тех режимах, которые они признают очень недемократическими. Соответственно, им не очень удобно ставить на ту же самую полку европейцев, поэтому предлагается какое-то решение, чтобы европейцы через специальный сайт немножко более открыто могли в рамках американского демократического видения знакомиться с контентом.

Этот сайт в России окажется заблокированным фактически автоматически, потому что он будет располагаться на уже заблокированных ресурсах. Американское правительство может арендовать мощности у Amazon или развернуть инфраструктуру с помощью структур Илона Маска. Очень может быть, что после того, как американцы поймут, что и европейцы пытаются их блокировать в рамках борьбы за свободу информации в Европе, мы будем видеть дальнейшие споры за фрагментацию интернета или попытки, наоборот, его дефрагментировать в интересах того или иного государства».

В Государственном департаменте США агентству Reuters сообщили, что у них нет программы по обходу цензуры, разработанной специально для Европы. Однако в ведомстве добавили, что распространение технологий для защиты конфиденциальности — это один из приоритетов американских властей. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал свободу слова в интернете полной чушью. А канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил пользователей соцсетей использовать настоящие имена для своих аккаунтов. «В политике мы не скрываемся под псевдонимами, поэтому ожидаем того же от тех, кто критикует нашу страну»,— заявил германский лидер.

Никита Путятин