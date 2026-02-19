В Казани у нового театра Камала планируют построить светомузыкальный фонтан

У нового здания театра имени Камала в Казани планируют установить светомузыкальный фонтан. Об этом журналистам сообщил мэр города Ильсур Метшин на презентации проекта благоустройства третьей очереди набережной озера Кабан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани планируют построить фонтан у нового театра Камала

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Казани планируют построить фонтан у нового театра Камала

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По словам градоначальника, проектирование займет 6–7 месяцев. Фонтан оснастят смотровой площадкой с видом на театр и набережную. Визуализация проекта пока не представлена.

Как отметил господин Метшин, идея обсуждалась с главой Сбербанка Германом Грефом во время его визита в Казань. По его словам, город рассчитывает на участие партнера в создании нового общественного пространства. Стороны находятся в переговорном процессе, первые работы могут начаться в этом году.

Анар Зейналов