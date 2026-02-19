В 2025 году объем интернет-торговли в Татарстане составил 237 млрд руб., что на 33,5% больше показателя 2024 года. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

За год объем интернет-торговли в Татарстане вырос на 33,5%

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доля онлайн-продаж в общем объеме розницы достигла 13,3% против 11% годом ранее.

Большая часть продаж (20,7%) пришлась на доставку продуктов и готовой еды — 48,8 млрд руб. За год продажи в этой категории выросли на 46%. На втором месте — товары для дома и мебель (33,4 млрд руб., 14,8%), на третьем — электроника и бытовая техника (28,5 млрд руб., 12,9%).

Одежда и обувь заняли 12,3% рынка (28 млрд руб.), автозапчасти и автоаксессуары — 8,3% (19 млрд руб.).

Анна Кайдалова