Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 (6-е место) февральского рейтинга лучших дебетовых карт для начисления зарплаты, по версии портала Банкирос.ру.

Основным фактором, на который обращали внимание эксперты при составлении рейтинга – максимальная доступность продукта для жителей страны и бонусы, которые может принести карта.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры, как стоимость смс-оповещений, возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток по счету, процесс оформления и получения карты, включая время ее изготовления, наличие платных подписок, а также другие критерии.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

