Два города на Ставрополье стали лауреатами федерального конкурса въездных групп

Советский округ Ставропольского края победил во всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств», а Нефтекумск занял второе место в своей категории. Церемония награждения прошла в Совете Федерации в Москве, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

По результатам открытого народного голосования в декабре 2025 года Советский округ стал лучшим в номинации «Входная группа общественного пространства» в категории «Муниципальный округ». Победу принесла входная группа на Бульваре Аграриев в Зеленокумске.

Нефтекумск получил второе место в номинации «Въездная стела муниципального образования» в категории «Средние города». Награду получила оригинальная стела на въезде в город.

Константин Соловьев