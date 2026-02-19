Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bruno PEROUSSE / Gamma-Rapho / Getty Images Фото: Bruno PEROUSSE / Gamma-Rapho / Getty Images

В Финляндии живут почти 6 млн человек, на которых приходится 2 млн саун. И это, если подумать, не так много. Согреть тело и душу в сыром северном климате — дело наиважнейшее, поэтому своя сауна есть почти в каждой финской квартире. Есть свои сауны в подъездах и многоквартирных домах, в отелях и ресторанах, и даже в финском парламенте. Сауна — национальный символ Финляндии, наряду с эпосом Калевала. Правда, она постарше будет, как утверждают ученые.

Угорофины начали строить бани еще во времена Великого переселения народов, едва добравшись до неприветливых северных широт. А в XX веке сухие и жаркие финские парные распространились по всей Европе. В фитнес-клубах сауна помогает желающим сбросить вес. В аквапарке в нее заходят согреться, а сауны с комнатами отдыха — популярные места для встреч с друзьями, например, 31 декабря. По крайней мере, в России. Ведь сауна — почти что русская баня. А пару и поддать можно, легкого, разумеется.

