На Дону началось формирование 22 территориальных избирательных комиссий
Избирательная комиссия Ростовской области начала формирование 22 территориальных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ИКРО.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Полномочия формируемых комиссий завершатся в мае 2026 года. В состав территориальных избирательных комиссий войдут 214 человек с правом решающего голоса. В декабре прошлого года уже сформировали 37 территориальных комиссий региона.
Всего в регионе действует 63 ТИК. Их формирование завершится до конца 2026 года — по закону процедура проходит каждые пять лет.