Скважины закрыли, а осадок остался

В Ставропольском крае суд разрешил затяжной конфликт между Кавказнедрами и АО «Росгеология» по закрытию контракта на ликвидацию старых нефтяных скважин. Стороны предъявили друг к другу требования на сотни миллионов рублей в связи с просрочками в исполнении договора, с одной стороны, и урезанием бюджетного финансирования, с другой. Суд принял решение в пользу Кавказнедр, но на порядок снизил размер взыскания. В итоге, обе стороны остались недовольны решением и намерены продолжить спор в вышестоящих судах.



Арбитражный суд Ставропольского края поставил точку в споре, возникшем между департаментом по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (Кавказнедра), заказчиком, и АО «Росгеология», исполнителем по госконтракту на ликвидацию нефтяных и газовых скважин, представляющих экологическую опасность. Сумма контракта – 1,7 млрд руб. В результате изучения взаимных претензий суд взыскал с «Росгеологии» 21 млн руб. неосновательного обогащения и 40 млн руб. пеней за просрочку в выполнении работ. Судебный акт опубликован в картотеке инстанции.

Проблема скважин, расположенных на нераспределенном фонде недр РФ и представляющих экологическую опасность, связана с периодом пикового бурения в 60-80-х годах ХХ века. Тогда разные организации пробурили более 1,5 млн разведочных и эксплуатационных скважин. Многие из них, после того как перестали эксплуатироваться, не были ликвидированы: в те годы методы консервации и ликвидации были несовершенными. Сейчас же скважины разрушаются. В результате, происходят разливы нефти и рассолов, возникают открытые газовые фонтаны, идут процессы минерализации водоемов, засолонения почв, образования болот.

Такие скважины есть и на Северном Кавказе, преимущественно, в горной части. Контракт на их ликвидацию был заключен в июле 2022 года в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», когда «Росгеология» выиграла соответствующий тендер. Изначально по контракту планировалось закрыть 500 скважин. И на выполнение этих работ было заложено 3,4 млрд руб. Геологам сразу авансом была перечислена половина этой суммы, т. е. 1,7 млрд руб.

Однако с реализацией проекта возникли проблемы: подрядчик срывал сроки, от заказчика запаздывала документация. А в 2023 году задачи федерального проекта вообще были существенно скорректированы. Из изначально запланированных 500 скважин было решено оставить под ликвидацию 155. Бюджетные лимиты под контракт также были «урезаны».

В декабре 2024 года из-за просрочек, допущенных геологами, Кавказнедра в одностороннем порядке расторгли контракт и пошли в суд с требованием взыскать с подрядчика 0,7 млрд руб. неотработанного аванса и пеней за просрочку на общую сумму 315 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», «Росгеология» ответила встречным иском. Компания потребовала признать расторжение контракта незаконным, изменить условия договора: указать в нем объем работ (155 скважин вместо 500) и цену (1,7 млрд руб. вместо 3,4 млрд руб.).

В суде выяснилось, что заказчик принял работы на 1 млрд руб. (по 145 ликвидированным скважинам). Часть аванса (604 млн руб.) исполнитель вернул. Остаток неотработанных денег составил 89 млн руб. Но работы по оставшимся десяти скважинам в объеме 68 млн руб. также были выполнены исполнителем и учтены судом. Что касается взыскиваемых Кавказнедрами пеней, то ввиду сокращения объемов контракта их пришлось тоже пересчитать, в том числе и потому, что просрочки возникли частично по вине заказчика. В итоге размер пеней был снижен до 40,2 млн руб.

Как следует из материалов суда, требования «Росгеологии» относительно изменения контракта были отклонены, в первую очередь потому, что в расторгнутом контракте уже ничего менять нельзя.

В итоге, победу в процессе одержали Кавказнедра, но фактический объем взыскания в их пользу оказался существенно меньше ожидаемого. «Росгеология» смогла добиться снижения суммы неустойки за просрочку, учета работ по 10 скважинам. Однако деньги за выполнение этих работ были списаны в зачет долга.

В итоге, и заказчик, и подрядчик остались недовольны судебным решением и обжаловали его в апелляцию. Соответствующие сведения отразились в арбитражной картотеке. Пока ни одна из жалоб не принята к производству.

Представители сторон от комментариев воздержались.

Михаил Волкодав