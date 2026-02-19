В Казани утвердили планировку территории площадью 101,4 га, расположенной в Советском районе города. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии города.

В Казани утвердили проект планировки жилого массива у Вознесенского тракта

В Казани утвердили проект планировки жилого массива у Вознесенского тракта

С юга участок граничит с магистралью (проектируемым проездом № 29), с запада — с коттеджным поселком «Новое Вознесение» и «Южным парком».

Расчетная численность населения нового массива составит 23,3 тыс. человек.

Проект предусматривает строительство восьми жилых домов высотой до 45 этажей, объектов общественно-делового назначения, культурно-досугового центра, физкультурно-оздоровительного комплекса и базы проката сезонного спортивного инвентаря.

Также планируется возведение шести детских садов на 1,9 тыс. мест и трех школ на 4,2 тыс. мест, создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, а также озелененных территорий общего пользования.

Строительство пройдет в два этапа и должно завершиться до 2040 года.

Анна Кайдалова