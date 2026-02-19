Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Можно ли выспаться впрок и копить сон как средства на депозите, а потом обратиться к этому запасу, когда наступает черная полоса? Журналисты BBC вспомнили про феномен так называемого банка сна. Идея эта не нова, ей порядка 20 лет. Еще в 2009-м американские военные исследователи искали способ помочь солдатам сохранять ясность ума во время долгих миссий. Тогда они разделили испытуемых на две группы. Одни спали по семь часов, другие — по десять, спустя неделю всем урезали пребывание в кровати до трех часов в сутки. В итоге те, кто накопил лишнее, быстрее возвращались в норму, когда кошмар закончился.

Врачи, которые добавляли по полтора часа, работали заметно лучше коллег. Теннисисты после недели девятичасового сна улучшили подачу. Баскетболисты, спавшие дольше полтора месяца, быстрее бегали и точнее бросали мяч в кольцо. Даже яхтсмены, которые не высыпаются во время регат, давно взяли этот метод на вооружение. По версии сторонников теории, банк сна дает мозгу фору: он успевает очистить больше мусора, а организм сделает более внушительные запасы гликогена.

Однако у этой ячейки ограниченная вместимость. Если у вас уже есть хронический недосып, дополнительный сон будет использоваться на погашение старых кредитов, а вовсе не на создание запасов. И все же даже скептики согласны: лишние полчаса никому не навредили. Вопрос только в том, где их взять.

Анна Кулецкая