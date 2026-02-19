В Новороссийске третий раз за день отключили электричество

На электросетях Новороссийска произошла третья авария за день, в результате которой без света остался ряд улиц в Южном и Центральном районах. Об отключении сообщает муниципальный центр управления.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящее время электричество отсутствует на ул. Набережной им. адмирала Серебрякова, Карамзина, пр. Ленина, Золотаревского, Дзержинского, Энгельса, Пархоменко и Снайпера Рубахо. Для восстановления выехала бригада «Электросети Кубани».

В 13:32 в МЦУ оповестили об отключении света на Мысхакском шоссе, на ул. Волгоградская, Осоавиахима, Лавандовой и по другим адресам. Ранее аварийное отключение произошло в районе улиц Московская, Видова, Козлова и Толи Масалова.

София Моисеенко