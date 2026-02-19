В Новочеркасске могут разработать единую концепцию развития туризма

В Новочеркасске власти предложили бизнесу, образованию и общественности совместно разработать единую концепцию по развитию туристической отрасли в городе. Об этом сообщил глава Новочеркасска Павел Исаков в своем Telegram-канале.

Члены координационного совета отметили, что необходимо создать удобную систему ориентирования для посетителей к ключевым достопримечательностям. Кроме того, местные власти сообщили о готовности поддержать малый бизнес в сфере гостиниц, кафе и сувенирных магазинов.

«Новочеркасск обладает уникальным «кодом»: от архитектуры города с его бульварами до единственного в мире музея истории донского казачества и величественного Вознесенского собора. Нам есть чем гордиться и что показать»,— написал Павел Исаков.

Константин Соловьев