В Ростовской области объем выдачи ипотеки снизился на 67% за месяц

В январе 2026 года жители Ростовской области получили от банков более 1,9 тыс. ипотечных кредитов на 8,9 млрд рублей, что по количеству на 66%, а по объему на 67% меньше, чем в декабре 2025 года. По этому показателю регион занял восьмое место в России. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такая тенденция прослеживается в целом по стране. Так, в Москве объем выдачи сократился на 51%, а в Санкт-Петербурге — на 55%. Только Краснодарский край показал аналогичное снижение, как и Ростовская область, но в процентном выражении это составило минус 67%. Якутия, в свою очередь, заняла первое место в списке регионов с наименьшими показателями, опередив Дон на 2%.

В целом по стране объем выдачи упал на 57%. Эксперты связывают месячную коррекцию с окончанием периода активной фазы семейной ипотеки и ожиданием новых условий программы, которые вступят в силу с 1 февраля.

Наталья Белоштейн