В Сочи суд обратил в доход государства имущество депутатов и подконтрольных им лиц

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск заместителя генерального прокурора к бывшему и действующему депутатам Госдумы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко, депутату Законодательного собрания Краснодарского края Александру Карпенко, а также связанным с ними лицам. Ответчиками по делу проходили 30 физических лиц, еще 19 организаций привлечены в качестве третьих лиц, передает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, с 2016 года Вороновский, занимая пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а затем став депутатом Госдумы от региона, по версии истца, оказывал влияние на решения краевых властей в сфере дорожной деятельности с целью извлечения незаконного дохода. В реализации схемы, по данным надзорного ведомства, участвовали доверенные и подконтрольные ему лица.

В 2018–2021 годах Дорошенко, а в 2021–2025 годах Карпенко возглавляли краевую ассоциацию «Союз дорожников Кубани». Членство в объединении являлось обязательным условием для участия подрядчиков в закупках. По утверждению прокуратуры, через ассоциацию распределялись объемы работ и определялся размер вознаграждения, исчислявшийся в процентах от стоимости госконтрактов.

Средства, полученные таким образом, по версии истца, легализовывались через созданный в 2017 году фонд «Моя Кубань». С 2017 по 2024 год 46 предприятий дорожной отрасли перечислили в фонд свыше 1,9 млрд руб. Кроме того, как указано в иске, организации транспортного комплекса с участием края были обязаны закупать сырье и топливо у подконтрольных структур, что, по оценке прокуратуры, принесло им 968,1 млн руб. дохода в 2016–2019 годах.

Также в материалах дела упоминается передача 50% долей в уставном капитале ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» в обмен на обеспечение побед в торгах на госконтракты. Владение активом, как утверждается, было оформлено на доверенное лицо. Общий объем коррупционного обогащения с 2016 года оценен истцом не менее чем в 2,8 млрд руб.

Суд постановил обратить в доход государства 19 предприятий с совокупной стоимостью активов 21,7 млрд руб., 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесии общей стоимостью свыше 1 млрд руб., доли в компаниях, денежные средства и ценные бумаги. Кроме того, с ответчиков взыскан эквивалент стоимости уже реализованного имущества на сумму более 95 млн руб. Решение может быть обжаловано.

Вячеслав Рыжков, Андрей Куценко