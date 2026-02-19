В 2026 году в Татарстане выделили 77 млрд руб. на реализацию 50 республиканских программ в сфере строительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

На программы в сфере строительства в Татарстане выделили 77 млрд рублей Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев В Казани утвердили проект планировки жилого массива у Вознесенского тракта Фото: Скриншот постановления, опубликованного мэрией Казани

Также 17 млрд руб. предусмотрено на строительство и ремонт 172 объектов по 5 нацпроектам и 3 госпрограммам.

В 2025 году в Татарстане благоустроили 63 общественных пространства на 1,5 млрд руб., а по программе «Наш двор» обновили 677 дворов на 10 млрд руб.

