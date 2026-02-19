На Кубани планируют запустить проект по утилизации отходов удобрений

Краснодарский край включен в перечень субъектов, где планируется реализация проектов по утилизации отходов производства фосфорных удобрений. Об этом «Известиям» сообщил Российский экологический оператор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о регионах, на территории которых накоплен или образуется фосфогипс — побочный продукт производства минеральных удобрений. Помимо Кубани в список вошли Башкортостан, Крым, Ставропольский край, а также Вологодская, Кировская, Ленинградская, Саратовская, Тамбовская области и Московская область. В соответствии с распоряжением правительства региональные власти до июня 2026 года должны сформировать перечень организационных мер и инвестиционных проектов по стимулированию переработки фосфогипса с учетом местной специфики.

В РЭО отмечают, что материал может использоваться при выпуске удобрений, в мелиорации и дорожном строительстве. Его вовлечение в хозяйственный оборот, по оценке оператора, позволяет не только повышать прочность покрытий, но и сокращать объемы накопленных промышленных отходов в рамках перехода к экономике замкнутого цикла.

К декабрю 2028 года планируется ввод модернизированного комплекса по переработке отходов «Копанской» под Краснодаром. Предприятие ежегодно принимает около 600 тыс. т отходов и после выхода на проектную мощность сможет перерабатывать до 26% регионального объема, направляя на утилизацию порядка 55%.

Вячеслав Рыжков