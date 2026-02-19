На Ставрополье ввели штрафы до 500 тысяч рублей за съемку БПЛА

В Ставропольском крае ввели ответственность за фото- и видеосъемку беспилотных летательных аппаратов, а также распространение этих материалов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Нарушение запрета повлечет административный штраф в следующих размерах: для физических лиц — от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Штрафы за повторное нарушение увеличиваются. Так, для физических лиц это уже 5 тыс. руб., для должностных лиц - 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб.

Мария Хоперская