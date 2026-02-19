Челябинская область сохранила позиции в нацрейтинге регионов по качеству жизни

По итогам 2025 года Челябинская область оказалась на 19 месте в национальном рейтинге регионов России по качеству жизни, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Позиция Южного Урала по сравнению с предыдущим годом не изменилась. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте АСИ.

Первые места списка заняли Москва и Санкт-Петербург, как и в 2024 году. В топ-5 также попали Тюменская область, Республика Татарстан и Сахалинская область. В предыдущем рейтинге третье место было у Татарстана, четвертое и пятое — у Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Структура исследования по сравнению с прошлым годом стала детальнее: теперь оно включает 12 направлений и 149 показателей. Было 10 и 140 соответственно. Учитывались такие показатели, как народосбережение, уровень образования и развития, материальное благополучие населения, жилищные условия, благоустройство, транспорт, спорт и культура, охрана здоровья, социальная защита, экология и безопасность.

Свои позиции к 2024 году улучшил 41 регион.

Виталина Ярховска