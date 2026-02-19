В Ростове из девятиэтажки эвакуировали 20 человек из-за пожара

В Советском районе Ростова-на-Дону из девятиэтажного дома на пр. Стачки, 215 эвакуированы 20 человек из-за пожара в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о возгорании в квартире на восьмом этаже поступил в 13:53 19 февраля. В тушении пожара на 30 кв. м. принимают участие 25 спасателей и семь единиц техники.

По данным на 14:00, пламя удалось локализовать.

Наталья Белоштейн