В Архызе при сходе лавины повреждены два кемпинга и автомобиль

В поселке Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии сошла лавина и повредила два кемпинга и автомобиль. Инцидент произошел 19 февраля 2026 года на улице Банковской, на территории базы отдыха, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

Спасатели сразу выехали на место: 13 человек и три единицы техники расчищают завалы и устанавливают объем снежной массы. По предварительным данным, пострадавших нет — экстренные службы вытащили всех людей из-под снега без травм.

Местные власти и следственные органы оперативно отреагировали на ЧП. Следственный комитет Карачаево-Черкесии и прокуратура начали проверку обстоятельств схода лавины, чтобы выяснить причины и исключить нарушения. Начальник ГУ МЧС по республике Александр Голоколенко лично возглавил работы на месте.

Курорт «Архыз», расположенный в 10 км от поселка, продолжает работать в штатном режиме: канатные дороги и трассы открыты, лавинной опасности на оборудованных склонах нет. Пресс-служба курорта подчеркнула, что сход произошел вне турзоны, в поселке, где туристы селятся независимо от горнолыжного центра. В горах республики сохраняется высокая лавинная опасность из-за обильных снегопадов и нестабильной погоды — МЧС предупреждает о рисках для высот выше 2000 метров.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в тот же день в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сошла лавина между поляной Азау и Терсколом госпитализировала одного человека, но жертв избежали. В МЧС отметили, что снежная масса не вышла за пределы лавиноудерживающих устройств. Ударная волна дошла до территории нижней стоянки для спецтехники.

МЧС призывает туристов избегать диких склонов и проверять прогнозы. В Карачаево-Черкесии усилили патрулирование горных районов, чтобы предотвратить новые сходы. Спасательные работы в Архызе продлятся до полной расчистки объектов — затем предстоит оценка ущерба кемпингам и авто.

Станислав Маслаков