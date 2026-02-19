Новороссиец разбил чужую машину после ссоры с девушкой

В Новороссийске мужчина разбил чужую машину, припаркованную во дворе, в попытках выплеснуть эмоции после ссоры с девушкой. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, в результате ссоры с возлюбленной 39-летний местный житель атаковал авто «Хендай Элантра», нанеся повреждения на сумму более 320 тыс. руб. Новороссиец разбил стекла, зеркала и фары машины, деформировал крышу и двери.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Все его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Жителю Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы, о чем заявили в пресс-службе УМВД.

София Моисеенко