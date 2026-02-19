Логистический комплекс в Паздерино получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Новый распределительный центр в деревне Паздерино Пермского округа получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба краевого правительства. По словам директора компании-инициатора проекта ООО «Ива-Строй» Анны Ивановой, сейчас ведется подписание «долгосрочного договора аренды с крупной федеральной розничной сетью» для ее размещения на базе комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В состав логистического центра входят складской корпус с административно-бытовым комплексом и вспомогательные сооружения. Объект разделен на зоны хранения продовольственных и непродовольственных товаров, грузовой мезонин, административно-бытовую часть и технические помещения. «Логистический центр рассчитан на круглосуточную работу»,— отметила госпожа Иванова.

Проект логистического комплекса класса А, инициированный ООО «Ива-Строй», получил статус приоритетного инвестиционного в сентябре 2022 года. Вместе с руководителем компании Анной Ивановой соучредителем «Ива-Строй» является депутат Оренбургского городского совета, директор инвесткомпании «Оренбургстрой» Андрей Хавилов. В проект логистического комплекса планируется инвестировать 752 млн руб., его площадь составит не менее 22 тыс. кв. м. На объекте будет также организовано пространство для функционирования центра. Комплекс займет три участка суммарной площадью 9,14 га. В июле 2025 года источник в региональной бизнес-среде рассказал «Ъ-Прикамье», что в логистическом комплексе «Ива-Строй» в деревне Паздерино может разместиться распредцентр федеральной сети «Красное & белое».