Владимиров: Студенческие семьи получат 200 тысяч рублей за рождение ребенка

Студенческие семьи Ставропольского края будут получать единовременную выплату 200 тысяч рублей при рождении ребенка, если оба родители учатся в вузах или колледжах. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Форма обучения может быть любой — очной или заочной. Аналогичную сумму получат одинокие родители-студенты.

«Теперь при рождении малыша, если оба родителя являются студентами вузов или ссузов, семья получит единовременную выплату в 200 тыс. руб.»,— отметил глава региона.

Право на денежную помощь распространяется на семьи, где дети появились с 1 января 2025 года. Депутаты краевой Думы поддержали соответствующий законопроект на заседании.

«Подпишу новый закон, как только он поступит в Правительство края. После этого он будет опубликован и официально вступит в силу»,— пояснил Владимир Владимиров.

Губернатор напомнил, что в регионе уже действует программа поддержки для беременных студенток — они получают 100 тыс. руб. при постановке на учет в женской консультации. Новая мера расширит комплексную помощь молодым семьям.

Тат Гаспарян