В 2025 году на Кубани было выдано автокредитов на сумму 77,4 млрд рублей

Краснодарский край входит в пятерку российских регионов по объему выданных банками средств на покупку новых автомобилей. Так, за 2025 год на Кубани было выдано автокредитов на сумму 77,4 млрд руб. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Снижение суммы выданных автокредитов в 2025 году по сравнению с 2024 годом составило 32,2% (в 2024 году — 114,2 млрд руб.). В тройку лидеров по данному показателю традиционно входят Москва (144,9 млрд руб.; –32,9% год к году), Московская область (125,1 млрд руб.; –35,2%) и Санкт-Петербург (85,5 млрд руб.; –33,6%).

Всего в минувшем году в России было выдано автокредитов на сумму 1,5 трлн руб., что на 30,3% (или в 1,4 раза) меньше, чем в 2024 году (2,2 трлн руб.). Как считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, падение выдачи автокредитов в 2025 году является следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора. По словам эксперта, этому также способствовало введение макропруденциальных лимитов в части автокредитов, запрашиваемых гражданами с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

«При одобрении автокредитов банки сейчас ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением ПДН не более 50%»,— отмечает эксперт.

В декабре 2025 года, по данным НБКИ, средний срок автокредита в Краснодарском крае составил 6,35 года. Это на 11,9% больше, чем в декабре 2024 года. По величине среднего срока автокредита Кубань лидирует среди регионов России. По словам господина Волкова, увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа.

Как рассказал «Review. Ъ — Юг России» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов, на юге страны покупатели традиционно выбирают более длинные сроки кредитования из-за зависимости от личного транспорта. «Здесь климат и инфраструктура делают машину не роскошью, а необходимостью»,— комментирует господин Иванов.

Дмитрий Михеенко