Воронежская область усиливает заботу о бойцах СВО и подшефных территориях

Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Гусев провел встречу с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Алексеем Ереминым. Они обсудили ключевые вопросы поддержки участников СВО и устойчивого развития Воронежской области.

Фото: правительство Воронежской области

Особое внимание стороны уделили мерам помощи военнослужащим и их семьям. Губернатор Александр Гусев отметил, что в регионе на регулярной основе проходят заседания межведомственной комиссии, в которую входят представители медицины, соцзащиты, службы занятости. Главный акцент в регионе делается на координации ведомств и проактивном формате работы с бойцами, чтобы каждый участник СВО не остался без внимания. Это направление – ключевое и в народной программе партии.

Алексей Еремин отметил масштабную работу Воронежской области по поддержке подшефных территорий ЛНР. Губернатор Александр Гусев сообщил, что кроме восстановления инфраструктуры в братских районах, значимым результатом этой работы стала медицинская помощь, оказанная более чем девяти тысячам жителей Донбасса в учреждениях здравоохранения Воронежской области. Кроме этого, рассматривается возможность формирования медицинской бригады для проведения диспансеризации детей в ряде районов ЛНР, где остро не хватает узких специалистов.