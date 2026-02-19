Кооператив из Ленобласти заплатит более 35 млн рублей за вред почве в поселке Заполье

Суд Ленинградской области обязал сельскохозяйственный производственный кооператив «Поляны» выплатить 35 млн 126 тыс. рублей за причиненный вред почвам. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

В поселке Заполье Выборгского района осенью 2022 года специалисты заметили, как спецтехника сливает жидкие отходы прямо на землю. При лабораторных исследованиях выявлено, что кооператив сбрасывает отходы IV класса опасности. Площадь загрязнения составила около 10 тыс. кв. м.

К этому причастен кооператив «Поляны», деятельность которого заключается в разведении крупного рогатого скота. Предприятие отказалось добровольно компенсировать вред. Суд обязал кооператив все же возместить ущерб.

Татьяна Титаева