Миасский автозавод намерен сохранить существующие объемы производства

АО «Автомобильный завод „Урал“» планирует сохранить в 2026 году объемы производства на уровне 2025 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» генеральный директор предприятия Павел Яковлев.

По словам руководителя завода, темпы производства за первые два месяца этого года совпадают с намеченными планами. В целом же на рынке грузовиков в России ожидается небольшой рост. «С точки зрения развития коммерческого рынка мы не ожидаем каких-то сильных изменений. Ожидаем небольшую коррекцию вверх. В 2025 году примерно 47 тыс. средних и тяжелых грузовиков было продано. Надеемся, что [в 2026-ом] где-то около 50 тыс. будет», — отметил Павел Яковлев.

Кроме того, в этом году предприятие продолжит реализовывать проект по освоению изготовления ведущих мостов для «тяжелых» грузовых автомобилей. Производство собираются начать в августе. В мае 2025 года завод открыл два производственных участка по выпуску комплектующих для этих узлов транспорта. Всего предприятие планирует запустить 11 различных линий. Для выполнения проекта федеральный фонд развития промышленности предоставил «Уралу» несколько льготных займов на общую сумму 7 млрд руб.

Виталина Ярховска