Ураган оставил без света более 90 сел и один город в Дагестане

Более 90 населенных пунктов Дагестана и город Южно-Сухокумск остались без света из-за обрывов линий электропередачи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Перебои с электроснабжением произошли в 95 поселениях, находящихся в десяти районах Дагестана. Среди них — Тляратинский, Докузпаринский, Сергокалинский, Акушинский, Хивский, Ахтынский, Буйнакский, Дахадаевский, Агульский районы и Бежтинский участок, а также город Южно-Сухокумск. Согласно открытым данным, в этих районах проживает около 320 тыс. человек.

Предварительно установлено, что причиной отключений стали обрывы проводов и короткие замыкания на линиях электропередачи. Восстановлением подачи электричества занимаются 23 аварийные бригады — всего 87 специалистов и 23 единицы техники. Ожидается, что электроснабжение снова появится в домах к 21:00 мск 19 февраля.

Ранее региональное управление МЧС предупреждало, что 17–19 февраля в предгорных и горных районах Дагестана будет усиление ветра до 30–33 м/с.

Роман Лаврухин