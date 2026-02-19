В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Днем 20 февраля на территории Челябинской области ожидаются сильный снег, метели и гололед. Об этом сообщает региональное министерство общественной безопасности.

Водителей просят соблюдать дистанцию и правила дорожного движения, быть бдительными и осторожными. По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 20 февраля прогнозируется температура от -21°C до -26°C, на крайнем западе до -18°C, в низинах до -31°C. Днем она повысится до -8°C, -13°C, на крайнем западе до -5°C. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м в секунду, днем восточный 7-12 м, местами порывы 15-18 м.

Виталина Ярховска