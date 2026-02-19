Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Белокалитвинском районе при пожаре погибла пенсионерка

Вечером 18 февраля при тушении пожара в п. Кокосовом Белокалитвинского района пожарные обнаружили тело 88-летней местной жительницы без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

На ул. Фрунзе горела летняя кухня на территории частного домовладения. Как установил дознаватель МЧС, к пожару могло привести нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

Огонь на 24 кв. м. ликвидировали шесть пожарных на двух автоцистернах.

Наталья Белоштейн

