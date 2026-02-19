В Минеральных Водах задерживаются 12 авиарейсов, из них семь на прилет и пять на вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На прилет задерживаются следующие рейсы: из Якутска (с 11:15 до 16:05), Москвы (Внуково, с 12:20 до 16:05 и Шереметьево, с 11:10 до 11:50), Махачкалы (с 11:50 до 12:10), Санкт-Петербурга (с 12:15 до 12:31), Ноябрьска (с 13:10 до 15:30) и Шарм-эль-Шейха (с 13:20 до 13:48). С опозданием отправятся самолеты в Якутск (с 12:20 до 17:05), Москву (Внуково, с 13:20 до 13:50), Новосибирск (13:50/14:10). Еще два рейса Внуково перенесли с 14:10 на 16:10 и с 12:20 до 17:05.

В аэропорту Ставрополя также задержали вылет в Сочи с 09:40 до 13:35. Рейсы опаздывают из Сочи с 08:40 до 12:45 и Москвы с 11:20 до 13:10.

Основная причина – непогода в Москве: с раннего утра там снег и сильный ветер. Пассажирам следует уточнять актуальное время вылета и прилета в справочных службах аэрохабов. Информация обновляется и на онлайн-табло.

Мария Хоперская