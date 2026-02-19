Бастрыкин запросил доклад по нападению бездомных собак на жителей Волгодонска

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту нападения собак из приюта на жителей СНТ «Машиностроитель» в Волгодонске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В приемную главы СКР обратились жители садоводческого товарищества, пояснив, что агрессивные животные систематически нападают на местных жителей, в числе которых дети.

«За прошлый год зафиксировано не менее пяти случаев. Граждане опасаются за свою безопасность. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— отмечается в сообщении ведомства.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Наталья Белоштейн