Бастрыкин запросил доклад по нападению бездомных собак на жителей Волгодонска
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту нападения собак из приюта на жителей СНТ «Машиностроитель» в Волгодонске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В приемную главы СКР обратились жители садоводческого товарищества, пояснив, что агрессивные животные систематически нападают на местных жителей, в числе которых дети.
«За прошлый год зафиксировано не менее пяти случаев. Граждане опасаются за свою безопасность. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— отмечается в сообщении ведомства.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.