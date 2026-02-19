Еще семь мировых судей назначили на Дону

В Ростовской области назначили еще семь мировых судей. Их кандидатуры утвердили 19 февраля на 28-м заседании Законодательного Собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мировым судьей в Ворошиловском судебном районе города стал Роман Кутаев. Мировым судьей судебного участка №8 Октябрьского района Ростова-на-Дону стала Екатерина Зубова. Викторию Галушко переизбрали мировым судьей судебного участка №4 Железнодорожного района города. Наталью Васильеву назначили мировым судьей судебного участка №1 Кировского района Ростова.

Вместе с тем, в судебный участок №1 Батайского судебного района назначили Лиану Амрагову. В судебный участок №6 Новошахтинского судебного района назначили Наталью Москвичеву, а Валерия Вартаняна — в судебный участок №2 Чертковского судебного района Ростовской области.

Мария Хоперская