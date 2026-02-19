В Свердловской области вместо одного сбежавшего в розыске нашли троих

Сотрудники свердловского ГУФСИН задержали троих человек, находившихся в розыске. Изначально они искали одного, однако вместе с ним обнаружили его друзей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин находился в розыске за уклонение от исправительных работ. «Когда оперативники вышли на след, их ждал неожиданный "бонус": компания, в которой находился беглец, оказалась не менее интересной для правоохранителей»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Находившаяся с ним женщина находилась за уклонение от явки в суд по постановлению Федеральной службы судебных приставов. Еще один мужчина был в розыске по обвинению в преступлениях по ст. 228 и ст. 158 УК РФ (незаконный оборот наркотиков и кража).

На место вызвали представителей ответственных ведомств. Всех троих задержали для дальнейшего разбирательства.

Анна Капустина