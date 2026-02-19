Владелец пермского завода деталей для автопрома занялся управлением недвижимостью

Владелец ООО НПП «Уникомм» Максим Зворыгин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности ИП — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Соответствующая запись внесена в Rusprofile 16 февраля.

Учредителем ООО НПП «Уникомм» господин Зворыгин является с 2014 года. Общество производит пластмассовые изделия и специализируется на изготовлении деталей из стеклопластика для автопромышленности. Предприниматель владеет также 50% долей в ООО «ТД “Альянс-Пласт”», зарегистрированном по тому же юридическому адресу.