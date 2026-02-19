Сергей Меняйло: в школы Северной Осетии поступают сообщения о минировании

Утром 19 февраля в образовательные учреждения республики Северная Осетия-Алания начали поступать сообщения о возможном минировании зданий. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В настоящее время каждое сообщение проверяют сотрудники правоохранительных органов. Они принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— резюмировал глава региона.

Мария Хоперская