На Дону осудили сотрудников суда и полиции за взятку в 8,4 млн рублей

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен приговор бывшим сотрудникам полиции и суда, уличенным в коррупции на 8,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Установлено, что сотрудница Неклиновского районного суда Ольга Гончарова передала старшему оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Неклиновскому району Максиму Гурину взятку от предпринимателя для того, чтобы последний не проводил проверку в отношении его бизнеса.

Ольга Гончарова приговорена к семи годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 291.1 УК России «Посредничество во взяточничестве». Приговор вступил в законную силу.

Максиму Гурину назначено семь лет и пять месяцев колонии строго режима со штрафом в размере суммы взятки. Приговор обжалуется прокуратурой.

Наталья Белоштейн