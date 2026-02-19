В Ростове предложили ежегодно повышать стоимость проезда в автобусах

«МосТрансПроект» предложил поэтапную модель повышения тарифов на проезд в автобусах в Ростове-на-Дону. Эксперты рекомендуют привести индексацию в соответствие с инфляционными показателями. Об этом сообщает donnews.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Отмечается, что в 2019 и 2020 годах стоимость проезда в городских автобусах не повышалась и оставалась в пределах 23 руб., что привело к недофинансированию маршрутной сети.

В 2021 году стоимость проезда была увеличена до 26 руб. В последующие годы, в 2022 и 2023 годах, цена билета оставалась неизменной и составляла 32 руб. Однако в 2024 году цена на проезд в автобусе выросла до 39 руб., что превысило годовую инфляцию на 13%.

Документ предлагает установить график ежегодного повышения платы за проезд на 2 руб. Все сопутствующие тарифы также будут увеличиваться пропорционально. Специалисты уверены, что такой долгосрочный подход поможет избежать резких колебаний цен, и снизит вероятность нехватки средств на развитие общественного транспорта.

Наталья Белоштейн