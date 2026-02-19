Потребительская активность на Кубани превысила общероссийский показатель

Краснодарский край в 2025 году продемонстрировал рост потребительской активности выше среднероссийских показателей, при этом спрос развивается неравномерно по различным сегментам рынка. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

В условиях высоких процентных ставок жители региона придерживаются сберегательной модели поведения. В непродовольственном секторе снизился спрос на товары для дома и ремонта.

Одновременно туристическая отрасль показывает высокие результаты: во время новогодних праздников край посетило больше туристов по сравнению с прошлым годом. Восстановление работы аэропортов Геленджика и Краснодара дополнительно стимулировало потребление транспортных услуг. Заметно ускорился рост спроса на услуги связи.

Рост потребления в регионе поддерживали разовые факторы. В декабре резко увеличились выдачи жилищных кредитов перед изменением условий «Семейной ипотеки». Во втором полугодии выросли продажи автомобилей в преддверии повышения утильсбора. Частично на увеличение потребления в конце года повлияло предстоящее повышение НДС, что привело к досрочной реализации спроса на крупные покупки.

«Такие всплески не являются устойчивой тенденцией. Уже в ближайшие месяцы мы ожидаем более сдержанного роста потребительской активности. Об этом также свидетельствуют опросы бизнеса в январе и феврале»,— рассказала начальник экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко.

Алина Зорина