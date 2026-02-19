В Удмуртии задержали начальницу почтового отделения по подозрению в краже

В Удмуртии пресекли деятельность начальницы отделения «Почты России» из-за подозрений в хищении вверенных ей около 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статьям о растрате средств и воздействии на критическую информационную инфраструктуру (ст. 160 УК, ст. 274.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство установило, что задержанная похитила 940 тыс. руб. у АО «Почта России» и хотела сокрыть преступление «путем неправомерной модификации информации», содержащейся в системе отделения почты.

Ведутся дальнейшие следственные действия. Максимальное наказание за указанные преступления — лишение свободы сроком до восьми лет.