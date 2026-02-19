Взрывные работы и ночные стрельбы пройдут в Новороссийске 19 февраля

В Новороссийске 19 февраля состоятся ночные учения военно-морской базы, а также взрывные работы на карьере цементного завода «Первомайский». Об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков.

Учения новороссийской военно-морской базы пройдут в период с 23:00 19 февраля до 01:00 20 февраля, в ходе тренировочных мероприятий НВМБ будет применять стрельбы из артиллерийской установки с молов военной гавани. Дневные учения осуществляются с 11:00 до 13:00.

Взрывные работы в поселке Верхнебаканском, а также на Сухумском шоссе в районе цементного завода «Пролетарий» будут проводиться с 13:00 до 17:00.

София Моисеенко