Мэрия Новороссийска закупит 47 квартир для детей-сирот за 343 млн рублей

Управление имущественных и земельных отношений Новороссийска выступило заказчиком на приобретение 47 однокомнатных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом свидетельствуют тендеры, опубликованные 18 февраля в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Новороссийска планирует закупить 47 квартир для детей-сирот в строящихся домах по цене 7,3 млн руб. за одну квартиру. «Ъ-Новороссийск» посчитал, что всего для приобретения жилых помещений в 2026 году из муниципального бюджета выделяется более 343 млн руб. Срок исполнения контрактов назначен на 17 ноября текущего года.

Согласно описанию объекта закупки, местные власти собираются приобрести квартиры с отделкой общей площадью не менее 33 кв. м, а площадь одной изолированной комнаты должна составлять не менее 13 кв. м. Квартиры могут быть любой этажности, кроме цокольного и мансардного этажей, с высотой потолков не менее 2,5 м. В квартирах необходимо предусмотреть наличие балкона или лоджии с остеклением или ограждением, кухни, коридора и санузла. Оконные блоки должны быть с двойным остеклением, без повреждений и в исправном состоянии.

Пол в кухне, коридоре и жилой комнате выполняется из ламината или линолеума, в санузле — из керамической плитки, стены оклеиваются обоями или окрашиваются водоэмульсионной декоративной краской. В санузле устанавливается ванна или душевая кабина, раковина, унитаз и полотенцесушитель, в кухне необходимо наличие мойки из нержавеющей стали и четырехкомфорочной плиты с духовым шкафом.

Дома, в которых приобретаются квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны быть сданы в эксплуатацию до 30 сентября 2026 года, как указывается в приложенной документации.

В конце января глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что в 2026 году администрация закупит 43 квартиры для детей-сирот. Мэр города сообщал, что министерство труда и социального развития Краснодарского края распределило субвенцию на приобретение жилых помещений для данной категории граждан. За последние четыре года, по словам господина Кравченко, в Новороссийске предоставили 261 квартиру для детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам восьми месяцев 2025 года власти Новороссийска приобрели 69 таких квартир.

В единой информационной системе «Закупки» указывается, что в июле 2025 года администрация Новороссийка закупила пять квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стоимость одной квартиры составляла 6,5 млн руб.

Кристина Мельникова