СКР начал проверку по факту взрыва гранаты в Неклиновском районе

СУ СК России по Ростовской области начал проверку по факту взрыва гранаты при задержании беглого преступника в Неклиновском районе. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ЧП произошло в селе Николаевка Неклиновского района. Разыскиваемый преступник при оказании сопротивления взорвал гранату и погиб на месте происшествия. Двое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.

Наталья Белоштейн

