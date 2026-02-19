СКР начал проверку по факту взрыва гранаты в Неклиновском районе
СУ СК России по Ростовской области начал проверку по факту взрыва гранаты при задержании беглого преступника в Неклиновском районе. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ЧП произошло в селе Николаевка Неклиновского района. Разыскиваемый преступник при оказании сопротивления взорвал гранату и погиб на месте происшествия. Двое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.