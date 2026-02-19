На Дону опекунам детей участников СВО будут компенсировать 50% расходов на ЖКХ

В Ростовской области опекуны и попечители детей участников специальной военной операции получили льготу — компенсацию 50% расходов на жилищно-коммунальные услуг. Такое решение приняли депутаты, сегодня, 19 февраля, на 28 заседании Законодательного собрания региона.

По словам председателя донского парламента Александра Ищенко, закон, на основании которого семьям участников спецоперации компенсируют 50% расходов на ЖКХ, был принят в регионе в 2024 году. Представители Комитета по социальной политике ЗС РО провели мониторинг исполнения этого закона и обнаружили, что компенсация не распространялась на опекунов и попечителей детей участников СВО.

«На наш взгляд это было серьезным пробелом в законодательстве, поскольку опекуны и попечители, которые заботятся о ребенке участника СВО, по сути, берут на себя функции родителя»,— пояснил спикер.

Теперь, по его словам, действие льготы распространено на граждан, которые не менее трех лет осуществляют опеку и попечительство за ребенком участника спецоперации, в том случае, если на момент получения льготы они еще не освобождены либо не отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей по опеке.

Валентина Любашенко