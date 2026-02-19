В Александровске объявили конкурс на пост главы округа

В Александровском муниципальном округе объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Соответствующее решение приняли депутаты сегодня на заседании местной думы. Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 25 февраля по 26 марта. Свои программы развития территории кандидаты представят на конкурс-испытание 1 апреля, сообщает telegram-канал «На местах».

В 2021 году главой округа была избрана Ольга Белобаржевская. В декабре прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении ее полномочий в «связи с утратой доверия». По мнению надзорного органа, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. После увольнения подчиненного глава округа вышла за него замуж.