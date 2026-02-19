В Новочеркасске экс-начальника почты обвинили в присвоении соцвыплат

Прокуратура Новочеркасска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника местного отделения почтовой службы. Фигурантка обвиняется в присвоении соцвыплат на 300 тыс. руб. (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, выплаты предназначались 25 горожанам, в том числе пенсионерам и инвалидам.

«Управлением федеральной почтовой связи Ростовской области денежные средства гражданам полностью возмещены»,— отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн