Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новочеркасске экс-начальника почты обвинили в присвоении соцвыплат

Прокуратура Новочеркасска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника местного отделения почтовой службы. Фигурантка обвиняется в присвоении соцвыплат на 300 тыс. руб. (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, выплаты предназначались 25 горожанам, в том числе пенсионерам и инвалидам.

«Управлением федеральной почтовой связи Ростовской области денежные средства гражданам полностью возмещены»,— отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все