Фигурантов дела о взятках в челябинском банке оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего исполнительного директора регионального отделения ПАО «Сбербанк» Романа Лихопуда и руководителя проекта «Увильды парк» Алексея Вахатова. Обвиняемые в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (ч. 5 ст.291 УК РФ) соответственно пробудут в СИЗО до 25 марта 2026 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Адвокаты фигурантов просили изменить меру пресечения подзащитным на домашний арест, так как обвиняемые не намерены скрываться от органов следствия. Облсуд встал на сторону прокуратуры. Постановление Центрального районного суда Челябинска осталось в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в июне прошлого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального управления СКР задержали Романа Лихопуда и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами банка Оксану Малышко по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также под следствие попал руководитель проекта «Увильды парк» Алексей Вахатов. По данным СК, в 2023-2025 годах бывший и действующий сотрудники банка получили от бизнесмена лично и через посредников 13,7 млн руб. Взамен они помогли открыть невозобновляемую кредитную линию в размере более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. За деньги банковские служащие скрыли негативную информацию о компаниях, а также решали проблемы, возникающие в процессе финансирования банком, считает следствие.

Виталина Ярховска