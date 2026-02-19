От студентов УдГУ потребовали переходить в мессенджер Max

Студентам Удмуртского государственного университета (УдГУ) начали приходить сообщения от деканатов о переходе в национальный мессенджер Мах. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили учащиеся вуза.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В ближайшее время всем группам института направим ссылки. Необходимо будет подписаться»,— говорится в сообщении деканата.

Такое решение называют обязательным, а студентов, подписавшихся по ссылке на группу своего института, будут считать. При этом было отмечено, что проверяться чаты групп не будут, важен лишь «количественный показатель» — число студентов, перешедших в мессенджер.

Кроме всего прочего, обучающимся в некоторых институтах был предложен выбор, сохранить ли рассылку расписания во «ВКонтакте» после перехода в Мах. Подавляющее большинство проголосовало за то, чтобы ее оставить.

Напомним, уже 243 бюджетных учреждений и 26 исполнительных органов госвласти Удмуртии завели свои каналы в мессенджере Мах.

Владислав Галичанин