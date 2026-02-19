На Дону перевод сельхозземель в другие категории увеличился на 9,9%

В 2025 году в Ростовской области в другие категории были переведены 409,5 га сельскохозяйственных земель, что на 9,9% больше, чем в 2024 году, когда показатель был равен 372,7 га. Об этом сообщил «Домостойдон.ру» со ссылкой на данные регионального Минимущества.

Все переведенные в 2025 году земли отдали под промышленные объекты. Для сравнения: в 2024 году, помимо промышленных зон, которые составили более 370,4 га, 2,3 га земель были переведены в категорию особо охраняемых.

Отмечается, что данные министерства имущественных отношений относится исключительно к переводам земель под промышленное использование. Вопросы изменения категории земель для включения участков в границы населенных пунктов (для жилой застройки) решаются муниципалитетами через утверждение генеральных планов, и эта статистика ведется отдельно.

Наталья Белоштейн